Dagelijks gebeurt er wel wat rond Brexit, maar het wordt ook steeds moeilijker om te begrijpen. De afgelopen dagen beantwoordden we daarom ook jullie vragen in ons Brexit-liveblog (en dat blijven we doen). Hieronder een selectie van vragen die jullie stelden, plus onze antwoorden.

Vakantie naar Engeland



Wij gaan in het weekend van 12 april twee voetbalwedstrijden bezoeken in Engeland. Wat zijn de gevolgen voor ons en waar moeten we rekening mee houden?

Helaas is er nog te veel onduidelijk over hoe de Brexit zal verlopen of zelfs of die er überhaupt komt. NU.nl zal, zodra we dat wel weten, zeker aandacht besteden aan de gevolgen voor Nederlanders. Abonneer je hieronder op de tag 'Brexit' om niets te missen!

Er komen Europese verkiezingen aan



Eind mei zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement. Als Brexit pas later dan de verkiezingsdatum wordt gerealiseerd (bijvoorbeeld bij motie O), mogen de Britten dan toch nog stemmen? Is hierover iets bekend?

Sterker nog: als de Brexit niet vóór de Europese parlementsverkiezingen een feit is, moeten de Britten zelfs stemmen. Dat zou vooral erg pijnlijk zijn voor de Britse politici, omdat het moeilijk uit te leggen is aan hun achterban.

Alleen maar Brexit



Is het Lagerhuis alléén maar bezig met de Brexit de laatste tijd? Of hebben ze het tussendoor ook over andere wetgevingszaken?

De Brexit houdt de gemoederen aardig bezig, maar er wordt zeker ook nog gesproken over andere zaken. Mocht je nieuwsgierig zijn, dan kun je de parlementaire agenda hier bekijken.

De opvolger van May



May belooft af te treden als haar plan wordt aangenomen. Is er geen risico dat haar opvolger het plan dan in de prullenbak gooit en voor een 'no deal' gaat?

Dat risico is heel klein, want dan zou die opvolger dat ook eerst door het parlement moeten krijgen. Een meerderheid van het Lagerhuis heeft al laten weten dat 'no deal' geen aanvaardbare optie is.

Het is wel heel laat



Waarom is er voor zo'n historische beslissing niet eerder gepolst wat op steun uit het parlement zou kunnen rekenen? En waarom heeft de EU daar niet veel sterker op aangedrongen?

Je eerste vraag is er een die ook door veel anderen wordt gesteld, binnen het VK en daarbuiten. Ik heb helaas geen antwoord voor je. Wat betreft je tweede vraag: de EU heeft consequent gezegd dat de Britten eerst zelf moeten bepalen wat ze precies willen.

Hoe bijzonder is dit?



Ik heb de indruk dat de stemming (van woensdag, red.) in het Lagerhuis een zeldzame situatie is, klopt dat? Hoe vaak komt zoiets voor?

Er zijn één keer eerder indicative votes gehouden, toen het Lagerhuis zich in 2003 boog over hervorming van de Engelse Eerste Kamer (House of Lords).



Wat nog unieker is, is de manier waarop deze stemronde tot stand kwam. Normaal gesproken beheert de regering de agenda van het Lagerhuis, maar afgelopen maandag besloot een meerderheid van het parlement die bevoegdheid voor een dag over te nemen. Dat gebeurde niet eerder.

Brexit afkappen kan nog

Is er nog een mogelijkheid dat Groot-Brittannië in de EU blijft?

Die kans is er. De Britten kunnen eenzijdig besluiten om 'Artikel 50' in te trekken, wat er op neerkomt dat Brexit wordt geannuleerd. Vooralsnog lijkt het er alleen niet op dat daar een meerderheid voor is in het Lagerhuis.



Los hiervan bestaat ook nog de kans dat er een tweede referendum wordt gehouden. Ook in dit geval is het maar de vraag of er genoeg Britse politici voor zijn.

De Nederlandse voorbereidingen



Ook niet onbelangrijk: hoe klaar zijn wij (Nederland) voor een no deal?



De vraag is aan wie je 'm stelt. De Rotterdamse haven gaat al, voor de zekerheid, langere tijd uit van het worstcasescenario, een no deal dus. Mijn collega Job schreef daar vorige week deze reportage over.



De haven lijkt echter een uitzondering. Eerder deze maand kwam een nieuw rapport van de Kamer van Koophandel naar buiten waaruit bleek dat slechts 28 procent van de ondernemers goed is voorbereid op Brexit (hard of zacht). 17 procent is zelfs helemaal niet voorbereid.

De Ierse grens



Stel dat het May op 12 mei niet is gelukt een deal door het parlement te krijgen en er dus een 'harde' Brexit komt. Hoe gaat de grens tussen Ierland en Noord-Ierland er dan uitzien?

Die gaat dan in principe dicht. De EU heeft vandaag verklaard dat er bij een 'no deal' inderdaad een harde grens zal komen tussen Ierland en Noord-Ierland. Maar ze zullen wel hun best doen om die zo 'unobtrusive' (letterlijk vertaald: niet opdringerig) mogelijk te houden. Wat dat precies betekent, is niet duidelijk.