Het Britse Lagerhuis heeft woensdag geen meerderheid gevonden voor acht alternatieve Brexit-plannen die, tegen de zin van de regering, werden behandeld.

Het ging om zogeheten 'indicative votes'; een peiling van de opinie in het Lagerhuis. Het parlement wilde beter in beeld krijgen welke alternatieve benaderingen van de Brexit mogelijk op een meerderheid kunnen rekenen.

Het Lagerhuis trotseerde de wil van de regering met de indicative votes. Afgelopen maandag stemde een meerderheid ervoor de regering een dag te ontheffen van haar taak om de parlementaire agenda te bepalen.

Volgende week maandag worden een aantal van de moties van woensdag opnieuw behandeld. Het is nog niet duidelijk welke dat zullen zijn, maar het is aannemelijk dat het zal gaan om de voorstellen die de meeste stemmen kregen.

De drie voorstellen met de meeste stemmen:

In Europese douaneunie blijven

In douaneunie en gedeelde markt blijven

Uiteindelijke plan per referendum voorleggen aan Britse kiezer

May biedt vertrek aan als zoetmaker

De stemming was niet het enige historische moment op wat een dramatische dag bleek voor de Britse politiek.

Terwijl het parlement debatteerde, deed premier Theresa May een laatste poging om steun voor haar uittredingsovereenkomst te vergaren bij haar eigen Conservatieve Partij.

May maakte bekend dat ze bereid is op te stappen als haar Brexit-overeenkomst wordt aangenomen en de Britse uittreding wordt afgeleverd. Verschillende Conservatieve voorstanders van een harde Brexit lieten weten zich nu achter Mays deal te scharen, uit angst dat de Brexit anders uit zal blijven.

Of de zet van May voor genoeg steun zorgt, is nog niet duidelijk. De Noord-Ierse Democratic Unionist Party (DUP), die de minderheidsregering van May van gedoogsteun voorziet, liet woensdag weten tegen te zullen stemmen.

May-deal moet vrijdag weer naar Lagerhuis

De regering-May wil dat het Lagerhuis zich vrijdag weer over de uittredingsovereenkomst buigt. Die sneuvelde bij twee eerdere pogingen.

Mogelijk gooit Lagerhuisvoorzitter John Bercow nog roet in het eten voor de premier. Hij kondigde maandag aan dat hij het Brexit-plan niet in stemming zal brengen als dat niet substantieel is aangepast ten opzichte van de vorige twee keren.

Bercow waarschuwde May woensdag dat dit besluit nog steeds staat.