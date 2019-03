De Britse premier Theresa May is bereid om op te stappen als haar Brexit-overeenkomst wordt goedgekeurd door het Lagerhuis. Dat heeft ze woensdag gezegd tegen leden van haar Conservatieve Partij.

May kondigde haar besluit aan tijdens een bijeenkomst van het stuurcomité van de Conservatieve Partij. "Ik ben bereid deze baan eerder dan ik van plan was neer te leggen, zodat ik kan doen wat juist is voor ons land en onze partij", zei ze.

Voor de premier is het aanbod een laatste poging om genoeg steun te verwerven voor haar uittredingsovereenkomst. Met de toezegging komt ze de voorstanders van een harde Brexit binnen de Conservatieve Partij tegemoet.

Aanwezigen zeggen dat May een "gepassioneerde" toespraak hield, waarin ze aangaf dat ze naar een opvolger zal zoeken als haar deal wordt aangenomen. Die kan dan de volgende fase - het vestigen van een nieuwe handelsrelatie met de EU - leiden.

De Britse regering is van plan de uittredingsovereenkomst vrijdag voor de derde keer voor te leggen aan het Lagerhuis. Bij de twee eerdere pogingen leed May flinke nederlagen.

Het Lagerhuis debatteert woensdag over alternatieven voor het plan van May. Dat is zeer tegen de zin van de regering-May.

Het parlement besloot maandag de regering tijdelijk buitenspel te zetten, zodat woensdagavond over de alternatieven gestemd kan worden. De uitkomst van die stemming is niet bindend, maar draagt wel flinke politieke druk met zich mee.

Lagerhuisvoorzitter ligt dwars

Of May erin zal slagen haar deal vrijdag weer in stemming te brengen, valt nog te bezien. Lagerhuisvoorzitter John Bercow waarschuwde de premier woensdag dat hij dit niet zal toestaan als de overeenkomst niet substantieel is gewijzigd ten opzichte van de eerste twee keren dat het door het parlement werd behandeld.

Vorige week maandag waarschuwde Bercow de regering van premier Theresa May ook al voor het uitschrijven van een derde stemming over het scheidingsakkoord van May. Hierop besloot May niet nog een stemming uit te schrijven.

"De regering kan niet opnieuw een voorstel indienen dat wezenlijk hetzelfde is als het voorstel van vorige week, dat met 149 stemmen verschil is verworpen", zei Bercow toen.