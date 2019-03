De Britse regering gaat geen concrete actie ondernemen naar aanleiding van een petitie die de Brexit ongedaan wil maken. De petitie is al ruim 5,8 miljoen keer ondertekend. Wel zal er op 1 april in het Lagerhuis gedebatteerd worden over de petitie, dit moet vanaf 100.000 ondertekeningen binnen dertig dagen.

Het Brexit-ministerie stelt in een verklaring dat het terugtrekken van Artikel 50 niet het beleid van de regering is en de uitkomst van het referendum te willen respecteren.

"Het terugtrekken van Artikel 50, en dus blijven in de Europese Unie, zou onze democratie ondermijnen en het vertrouwen van miljoenen stemmers schaden", schrijft het ministerie.

In 2016 stemden zo'n zeventien miljoen Britten voor een vertrek uit de EU (51,4 procent) tegenover zestien miljoen (48,6 procent) die wilden blijven. Dat minimale verschil is ook terug te zien in het Brexit-proces. Drie dagen voor de oorspronkelijke Brexit-deadline (30 maart om 00.00 uur, red.) is er nog steeds geen meerderheid in het Britse Lagerhuis over hoe de Brexit eruit moet zien.

Afgelopen weekend gingen er in een protestmars in Londen honderdduizenden mensen de straat op, om voor een tweede Brexit-referendum te pleiten. Volgens de organisatie van de mars zouden er zelfs meer dan een miljoen mensen aanwezig zijn geweest.