Critici: Jeremy Corbyn is 'incompetent en ineffectief' als oppositieleider



"De Conservatieve Partij is uit elkaar aan het vallen, en met een fatsoenlijke Labourleider zouden we hen voor generaties buitenspel kunnen zetten", zei de linkse talkshowhost James O'Brien over de oppositieleider. "Ik denk niet dat ik Jeremy Corbyn ooit zal kunnen vergeven voor zijn incompetentie en ineffectiviteit."



Toen Corbyn nog een ietwat vergeten parlementslid was, gold hij als eurokritisch. Na zijn aantreden als Labourleider voerde hij in de aanloop naar het referendum in 2016 met een opvallend gebrek aan enthousiasme campagne tegen de Britse uittreding. Na de stembusgang zegden 172 MP's van Labour hun vertrouwen in hem op, maar Corbyn bleef aan.



Sinds 1980 was geen oppositieleider zo impopulair als Corbyn. In peilingen waarin wordt gevraagd naar de geschiktheid van politici als premier, eindigt hij steevast ver onder Theresa May, die ook bepaald niet prat kan gaan op haar populariteit bij de kiezer.



Labour wordt bovendien geplaagd door een antisemitismeschandaal. Volgens critici neemt Corbyn niet voldoende afstand van antisemitische uitingen door partijleden.