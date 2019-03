Lezersvraag



Richard: Plan May is een akkoord met de EU. De alternatieven niet. Is voor een akkoord niet ook het akkoord van de EU en dus alle regeringsleiders nodig? Hoe denkt de VK dit nog tijdig te bereiken?



Antwoord



Je moet de stemming van vanavond zien als een opiniepeiling in het Lagerhuis. De moties die worden behandeld bestrijken een breed aantal opties, zoals bijvoorbeeld de 'veiligheidsknop' die het parlement toestaat op het laatste moment op de rem te trappen (motie L).



Waar staan we na de stemming? Mogelijk is dan duidelijker hoe er een meerderheid kan worden bereikt voor een Brexit-plan.



Of daar dan inderdaad genoeg politieke steun voor is, of de regering kan worden gedwongen het in de praktijk te brengen en of Brussel akkoord gaat, zijn inderdaad nog open vragen.