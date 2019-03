Brits Lagerhuis nog steeds diep verdeeld over Brexit



Wat is de voornaamste conclusie na een historische dag in een Brits parlement dat probeert de Brexit-touwtjes in handen te krijgen? Hoe impopulair de uittredingsovereenkomst van premier Theresa May ook is, er zijn geen alternatieven voorhanden die kunnen rekenen op genoeg parlementaire steun.



Wat gebeurt er nu?



De regering van May wil haar uittredingsovereenkomst vrijdag voor een derde keer in stemming brengen in het Lagerhuis. May probeert op voorhand uit alle macht om stemmen te werven. Mogelijk gooit Lagerhuisvoorzitter John Bercow nog roet in het eten: hij weigert het plan opnieuw in stemming te brengen tenzij er substantiële wijzingen zijn aangebracht.