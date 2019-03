Het politieke discours over de Brexit in het VK wordt al sinds de referendumuitslag geplaagd door de grote verdeeldheid. Het minderheidskabinet van May is afhankelijk van gedoogsteun van de DUP en haar eigen partij is een wespennest van verschillende facties, waarvan de hardline-Brexiteers van de European Research Group (ERG) het prominentst zijn.



De facto ERG-leider Jacob Rees-Mogg schuifelde eerder op woensdag aarzelend richting Mays deal. In een radio-interview met de BBC zei hij dat hij "niet kan doen alsof dit een goede deal of een goede keus is", maar dat hij Mays plannen zal steunen als ze de DUP meekrijgt. "Een half brood is beter dan geen brood."



Maar de DUP heeft die deur secuur op slot gedaan.