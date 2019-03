Britse premier Theresa May ziet een derde stemmingsronde over haar Brexit-deal nog niet zitten, omdat er volgens haar op dit moment onvoldoende steun is in het Lagerhuis. Dat zei ze maandag in een toespraak voor de parlementariërs.

"Ik geloof nog steeds dat het de juiste keus is voor het Verenigd Koninkrijk om de EU zo snel mogelijk te verlaten met een deal, op de nieuwe datum van 22 mei", aldus de premier. Ze voegde toe dat ze het betreurt dat er geen meerderheid is voor haar afsprakenpakket.

De premier blijft overleggen met parlementariërs om te kijken of er deze week toch nogmaals over haar deal kan worden gestemd. Ze heeft er naar eigen zeggen vertrouwen in dat er uiteindelijk een meerderheid voor haar deal zal stemmen.

Vorige week leek het er ineens op dat een derde stemming überhaupt van tafel was. Lagerhuisvoorzitter John Bercow stelde toen dat alleen over een aangepaste variant van de deal nogmaals gestemd mag worden. Nu er door de EU uitstel is gegeven tot 22 mei, geldt dit waarschijnlijk als een aanpassing die een nieuwe stemming toch mogelijk maakt.

'Een compromis dat niet meer aangepast kan worden'

May benadrukte maandag verder nog eens dat haar deal niet meer aan te passen is. Ook zei ze dat het Lagerhuis zich moet realiseren dat het om een compromis gaat. De premier gaf opnieuw te kennen dat ze nog altijd tegen een tweede referendum is.

Pas als het onvermijdelijk lijkt, wil May het over een 'no deal'-scenario hebben. Dat zou volgens haar echter direct een negatieve impact op de economie van het VK hebben.

Britse Lagerhuis 'kaapt' voor een dag de parlementaire agenda'

Zondagavond werd bekend dat het Britse Lagerhuis de weg vrij maakt voor een niet-bindende stemming over verschillende brexitopties. Parlementariërs stemden met 329 tegen 302 voor een amendement dat bedoeld is om voor een dag de parlementaire agenda te kapen.

Daardoor kan er woensdag in het Lagerhuis gedebatteerd en gestemd worden over allerlei scenario's, zoals bijvoorbeeld een nieuw referendum. Daaruit moet blijken welke uitkomsten op de meeste steun kunnen rekenen. Dat proces staat bekend als 'indicatieve stemmingen'.