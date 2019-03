Sommige partijgenoten van May zouden positiever tegenover haar deal staan als ze aftreedt, zo berichten Britse media.



Het Lagerhuislid Nigel Evans zei bijvoorbeeld dit tegen de BBC:

"Clearly a number of people do not want the Prime Minister anywhere near the next phase of negotiations, which is the future trading relationship between ourselves and the EU."



Een andere Conservatief, John Witthingdale, zei het volgende:

"I would be more inclined to support the Government if I knew there was a new leader taking us into the future negotiations."