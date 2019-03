Het is het soort scène dat we in de afgelopen maanden vaker hebben gezien in het Lagerhuis: MPs leggen May het vuur aan de schenen en de premier blijft keer op keer haar standpunten herhalen: haar deal is de best mogelijke uitkomst; als MPs iets anders willen, moeten zij eerst maar zeggen wat.



Ze krijgt regelmatig de vraag wat ze op 11 april gaat doen als haar deal het niet haalt, zegt May. Anderen willen juist van haar weten of ze bereid is een route te volgen die door het Lagerhuis wordt uitgestippeld door middel van de indicative votes op mogelijke alternatieven. Die twee vragen zijn volgens de premier niet met elkaar te verenigen.



En trouwens, voegt May daar telkens aan toe, denk er wel aan dat de EU klaar is met onderhandelen.