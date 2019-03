Het Verenigd Koninkrijk trekt binnenkort de deur naar de Europese Unie achter zich dicht. Of toch niet? Er staan nog negentien dagen op de teller en we weten nog steeds niet hoe Brexit eruit gaat zien. In deze rubriek proberen we één simpele vraag te beantwoorden: "Wat gebeurde er deze week in Brexit-land?"

Na een verschrikkelijke week voor de Britse premier Theresa May, waarin ze onder meer haar scheidingsakkoord voor de tweede keer weggestemd zag worden, lijkt er maandag weer hoop te gloren voor de regeringsleider.

De onderhandelingen met de Noord-Ierse gedoogpartij DUP lijken de goede kant op te gaan. Steun van de Noord-Ieren voor haar akkoord is van levensbelang voor May, de Brexit-haviken uit de Conservatieve Partij hebben namelijk meermaals aangegeven de DUP te volgen bij een stemming.

Lagerhuisvoorzitter Bercow steekt een stokje voor derde stemming over Mays deal

De hoop van May wordt echter snel tenietgedaan. Als donderslag bij heldere hemel gooit de lagerhuisvoorzitter John Bercow roet in het eten van de Britse premier. Volgens Bercow mag May niet zomaar een derde stemming uitschrijven voor haar Brexit-akkoord, zonder dat er een "substantiële" aanpassing is gedaan aan de deal.

"De regering kan niet een voorstel opnieuw indienen dat wezenlijk hetzelfde is als het voorstel van vorige week dat met 149 stemmen verschil is verworpen", zei Bercow maandag in het Lagerhuis.

De uitspraak leidt tot woede bij de regering, omdat het de tactiek van May dwarsboomt: haar akkoord blijven pushen tot de parlementariërs onder druk van een potentiële 'no deal' toch zwichten en vóór Mays scheidingsakkoord stemmen.

May valt parlementariërs aan in tv-toespraak

Na een middag vol geruchten over het mogelijk aftreden van de premier en het uitschrijven van nieuwe verkiezingen, besluit May de Britse lagerhuisleden aan te vallen in een tv-toespraak.

In de toespraak gericht aan het Britse volk verzekert May aan hun kant te staan, in tegenstelling tot de parlementariërs.

Ze beschuldigt de lagerhuisleden er onder meer van "politieke spelletjes te spelen". "U wilt dat dit stadium van het Brexit-proces ten einde komt", zei ze. "Ik ben het daarmee eens. Ik sta aan uw kant. Het is nu aan de parlementsleden om te beslissen."

May kraakt parlementsleden die ze nog nodig heeft en gooit eigen ruiten in

De toespraak is op zijn zachtst gezegd opvallend. May zal de Lagerhuisleden hoe dan ook nodig hebben, wil ze de EU nog verlaten met haar eigen akkoord. Door de speech lijkt de kans dat parlementsleden ooit nog voor de deal stemmen alleen maar kleiner te zijn geworden.

Parlementariërs waren namelijk niet blij met de woorden van May. Meerdere lagerhuisleden beschuldigen de premier donderdag van "aanzetten tot haat" en noemen haar onder meer een "nationale schande".

Kamervoorzitter Bercow steekt de Lagerhuisleden donderdag een hart onder de riem. "Geen van u is een verrader", vertelde de kamervoorzitter. "De enige plicht van een parlementslid is doen wat hij of zij denkt dat juist is."

Nieuwe deadline: 12 april

Zonder een akkoord over haar Brexit-deal en met woedende Lagerhuisleden in Westminster reist premier May donderdag naar Brussel voor een EU-top over de Brexit. Hier wordt gesproken over een mogelijk uitstel van de naderende deadline, waarbij de Britten zonder akkoord uit de EU 'crashen'.

Na een chaotische vergadering die uren uitloopt stemmen de 27 EU-landen in met een kort uitstel tot 22 mei, op voorwaarde dat de door May gekrenkte Lagerhuisleden volgende week voor haar akkoord stemmen.

Gebeurt dit niet, dan krijgt de Britse regering tot 12 april om met een alternatief plan te komen. Voor die datum moeten de Britten namelijk laten weten of ze meedoen aan de Europese verkiezingen van mei. Mocht het VK dan met een plan B komen, dan zullen de EU-leiders akkoord gaan met een langdurig uitstel.

Als het scheidingsakkoord wederom wordt afgewezen en de Britten niet met nieuwe ideeën komen voor 12 april, dan zullen ze de EU op 12 april zonder akkoord verlaten. Het gevreesde 'no deal'-scenario.

Derde stemming over Brexit-akkoord nog onzeker

Volgende week staat er dus mogelijk een derde stemming te wachten in Westminster over het scheidingsakkoord. Deze stemming staat echter nog niet vast. In een brief aan parlementariërs, in handen van de BBC, schrijft May dat het akkoord alleen nog een keer wordt aangeboden mits ze verwacht de stemming te winnen.

Binnen de Europese Unie zijn ze ook niet positief over de kansen van May in het Lagerhuis, claimt Politico. Volgens de politieke nieuwssite zou de Franse president Emmanuel Macron tegen EU-leiders gezegd hebben dat May 10 procent kans heeft om de deal door het Lagerhuis te krijgen. Later zou hij dit percentage na een gesprek met May verder verlaagd hebben naar 5 procent. Europese Raad-voorzitter Donald Tusk zou dit nog te optimistisch hebben gevonden, schrijft Politico.

Als de twee EU-leiders gelijk hebben en het scheidingsakkoord volgende week niet wordt aangenomen in Westminster, is 12 april de nieuwe Brexit-dag.