Honderdduizenden mensen gaan zaterdag in Londen de straat op gegaan voor de 'Put it to the People'-mars. De eis is simpel, zeggen de initiatiefnemers: "Het volk beslist over Brexit met een nieuw referendum."

Premier Theresa May heeft al meerdere keren duidelijk gezegd dat een tweede referendum over het vertrek van het Verenigde Koninkrijk uit de EU er niet in zit.

Volgende week stemt het Britse Lagerhuis wederom over de deal. Na drie jaar debatteren en onderhandelen is het nog steeds onzeker hoe, wanneer en zelfs of Brexit zal plaatsvinden.

Een aan de Britse regering gerichte online petitie met het verzoek bij de Europese Unie te blijven, is zaterdag al ruim vier miljoen keer ondertekend.

Vanuit het hele Verenigd Koninkrijk stromen mensen toe met spanddoeken, vlaggen en borden. (Foto:AFP)

Demonstranten op Trafalgar Square (Foto: ANP)

'May May we wannastay?' (Foto: AFP)

Er cirkelen helikopters boven de menigte, maar de sfeer is vriendelijk, vrolijk en uitgelaten, aldus een reporter van The Standard. (Foto:AFP)

(Foto: ANP)

Op straat in Londen zijn veel Europese vlaggen te zien (Foto:Getty Images)

Londen staat in het teken van de onzekere Brexit: achter het glas staat een doosje kalmeringstabletten. (Foto: Laura Vermeeren)

Er zijn een miljoen mensen op de been, zeggen de organisatoren (Foto: ANP)