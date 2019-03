Een aan de Britse regering gerichte online petitie met het verzoek bij de Europese Unie te blijven, is zaterdag al ruim vier miljoen keer ondertekend.

"De regering beweerde herhaaldelijk dat vertrekken uit de EU 'de wens van het volk' is", zo staat in de tekst van de petitie. "We moeten deze bewering ontkrachten door nu te laten zien hoeveel mensen in de EU willen blijven."

Het Lagerhuis maakte deze week bekend dat op enig punt zo'n tweeduizend handtekeningen per minuut binnenkwamen. Dat is een record, aldus het verantwoordelijke petitiecomité op Twitter. In de tekst staat dat er misschien geen nieuw referendum meer zal plaatsvinden over de Brexit. "Dus stem nu."

Margaret Anne Georgiadou, die achter het initiatief zit, zegt tegen de BBC dat de petitie de eerste week weinig aandacht kreeg. "Ik gaf het bijna op. Maar toen zocht ik contact met een hoop mensen en kwam het echt van de grond", aldus Georgiadou, die de plotse massale aandacht met een dambreuk vergelijkt.

Brits parlement niet verplicht om petitie te behandelen

Het parlement moet overwegen over de petitie te debatteren als die meer dan 100.000 stemmen krijgt. Het is zeer de vraag of de actie 'Brexiteers' op andere gedachten zal brengen. De prominente conservatieve politica Andrea Leadsom wees erop dat bij het referendum in 2016 veel meer mensen voor de Brexit stemden.

Premier Theresa May heeft al meerdere keren duidelijk aangegeven dat een tweede referendum over het vertrek van het Verenigde Koninkrijk uit de EU er niet in zit. Volgende week stemt het Britse Lagerhuis wederom over haar deal.