De Britse regering is van plan om volgende week, vermoedelijk dinsdag of woensdag, het Lagerhuis opnieuw te laten stemmen over de voorwaarden waaronder de Britten uit de EU vertrekken.

Dat bevestigt de Brexit-onderminister vrijdag in het Britse parlement. Het zou de derde keer zijn dat het Britse Lagerhuis over de deal stemt. De vorige twee keer leidde dat tot historische nederlagen voor premier Theresa May.

Het is de laatste keer dat het Britse parlement over deze deal zal stemmen. Oorspronkelijk zouden de Britten op 30 maart uit de EU stappen, maar de Europese Unie heeft donderdagavond uitstel gegeven.

Lukt het May om de deal er volgende week door te krijgen, dan hebben de Britten tot 22 mei de tijd om alle wetgeving in orde te maken. Als ze daar niet in slaagt, dan hebben de Britten tot 12 april om met een plan B te komen. Anders vertrekken ze zonder afspraken te hebben gemaakt over bijvoorbeeld een transitieperiode of de grens tussen Ierland en Noord-Ierland.