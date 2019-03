De 27 EU-landen die overblijven na de Brexit zijn bereid het Britse vertrek uit de EU uit te stellen. Als het Britse Lagerhuis volgende week alsnog akkoord gaat met het terugtredingsakkoord, dan volgt er uitstel tot 22 mei zodat er nog genoeg tijd is om alle wetgeving door te voeren.

Dat maken de EU-regeringsleiders donderdagavond bekend na urenlang beraad. De Britse premier Theresa May is akkoord met de voorwaarden, meldt Europese Raad-voorzitter Donald Tusk donderdagavond laat tijdens een persconferentie in Brussel.

Lukt het de Britten niet om het terugtredingsakkoord door het Lagerhuis te krijgen, dan volgt er een korter uitstel tot 12 april en wil de EU voor die deadline weten wat de Britten van plan zijn.

"Wat dat in de praktijk betekent, is dat tot die dag alle opties openblijven", aldus Tusk. "De Britse regering heeft op dat moment de keuze tussen een deal, geen deal, een langer uitstel en het annuleren van de Brexit."

Hoelang zo'n "langer uitstel" kan duren en onder welke voorwaarden dat zou gebeuren, is niet duidelijk. Als het de Britten niet lukt om voor 12 april met een plan te komen, dan zullen ze alsnog zonder scheidingsakkoord of transitieperiode uit de EU vertrekken.

Minder dan waarop werd gehoopt

De Europese landen benadrukken dat er niet opnieuw onderhandeld zal worden over het terugtredingsakkoord waarover de Britse regering en de EU-landen ruim anderhalf jaar hebben onderhandeld.

Het uitstel is korter dan waar de Britse premier May om had gevraagd. Eerder deze week vroeg zij om uitstel tot 30 juni. De oorspronkelijke Brexit-datum stond gepland op 30 maart, volgende week zaterdag.

De Britten vragen om uitstel van de Brexit omdat ze uit de EU dreigen te 'crashen' zonder goede afspraken te hebben gemaakt over bijvoorbeeld de Ierse grens of een transitieperiode. Zo'n 'no deal-Brexit' zou grote economische en maatschappelijke gevolgen hebben voor zowel het Verenigd Koninkrijk als de EU.

De EU-landen onderstrepen in hun conclusies dat er nog altijd kans op een 'no deal-Brexit' is en dat ze doorgaan met de voorbereidingen op dat scenario.

May moet volgende week weer aan de bak

De voorwaarde die de Europese Raad aan het uitstel hangt, zorgt ervoor dat May volgende week dus nog met haar Brexit-deal, die dit jaar al twee keer met overgrote meerderheid is weggestemd door de Britse parlementariërs, terug moet naar het Britse Lagerhuis.

Premier Mark Rutte liet donderdag in Brussel weten dat hij hoopt dat die tijdsdruk ervoor zorgt dat de Britse parlementariërs zich bedenken.

Europese verkiezingen zorgen voor tijdsdruk

De dag van de deadline, 22 mei, is niet zomaar gekozen door de EU-leiders. Een dag later beginnen namelijk de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Noch de Britten, noch de resterende EU-landen voelen er veel voor om het Verenigd Koninkrijk nog mee te laten doen aan die verkiezingen, gezien het feit dat het Verenigde Koninkrijk enkele maanden daarna weer vertrekt.