De Duitse papierfabrikant Wepa heeft de afgelopen tijd ongeveer 3,5 miljoen toilet- en keukenrollen ingeslagen voor het geval dat het uitdraait op een 'no deal-Brexit'. In totaal gaat het om zo'n 600 ton aan extra ingeslagen rollen.

Het bedrijf kiest hiervoor omdat de kans op een Brexit zonder akkoord de afgelopen weken alleen maar is toegenomen.

Bij een dergelijk scenario ontstaat er weer een harde grens tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Dit betekent dat er ook weer douanecontroles terugkeren aan beide kanten van het Kanaal. Deze controles kunnen leiden tot wachtrijen bij de grens, die weer tot een tijdelijk tekort aan toilet- en keukenrollen zouden kunnen leiden.

Om dit te voorkomen, heeft Wepa extra opslagruimte gehuurd om de 600 ton aan rollen tijdelijk te kunnen huisvesten. De 3,5 miljoen rollen zouden genoeg zijn voor ongeveer drie weken.

De kans op een 'no deal-Brexit' is in de afgelopen weken toegenomen. Het Britse Lagerhuis heeft het Brexit-akkoord van premier Theresa May twee keer weggestemd. Daarom wordt de Brexit-deadline waarschijnlijk uitgesteld. Donderdag en vrijdag zijn de 27 EU-leiders bijeen in Brussel om een mogelijk uitstel te bespreken.

Woensdag zei de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk dat een kort uitstel alleen mogelijk was als de Britse parlementariërs volgende week voor het scheidingsakkoord van May stemmen. Wanneer hierover gestemd zal worden, is nog niet bekend.