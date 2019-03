Als het Britse Lagerhuis volgende week voor een derde keer het terugtredingsakkoord wegstemt, maakt dat volgens de Franse president Emmanuel Macron de weg vrij voor een harde Brexit zonder deal.

Dat zegt Macron donderdag bij aankomst bij de Europese top in Brussel. Als de Britten volgende week alsnog instemmen met het akkoord dat nu op tafel ligt, is hij bereid om in te stemmen met een kort uitstel.

Premier Mark Rutte is genuanceerder dan zijn Franse collega. "Er ligt nu een brief van Theresa May. Belangrijk is dat het Britse parlement besluit alsnog in te stemmen met dat akkoord. Dan is er een uitstel nodig om het akkoord te implementeren."

Hij wil niet speculeren over wat er gebeurt als de Britten het akkoord wegstemmen. "Dan zetten we weer een volgende stap", aldus de Nederlandse premier.

Regeringsleiders praten over Brexit-uitstel

De regeringsleiders van de Europese Unie zijn vandaag en morgen bijeen in Brussel om over het vertrek van de Britten uit de Europese Unie te praten.

Volgens de huidige planning vertrekken de Britten in de nacht van 29 op 30 maart uit de Europese Unie. Om te voorkomen dat de Britten uit de EU crashen zonder goede afspraken over bijvoorbeeld een overgangsperiode, hebben de Britten daarom om uitstel gevraagd. Daar moeten de andere EU-lidstaten unaniem mee instemmen.

De Europese leiders willen daar alleen mee akkoord gaan als de Britten alsnog instemmen met de deal. Vooralsnog willen zij niet spreken over een langer uitstel om tot een nieuwe deal te komen.

Drie keer is scheepsrecht

Er is in het Britse Lagerhuis inmiddels twee keer gestemd over het akkoord waarover de Britse regering en de 27 resterende EU-landen twee jaar hebben onderhandeld: een keer in januari en eerder deze maand.

Twee keer leidde de stemming tot een historische nederlaag voor de Britse regering.