De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie kost Nederland jaarlijks 3,16 miljard euro, stelt de onafhankelijke Duitse denktank Bertelsmann Stiftung donderdag. Het gaat hierbij om een harde Brexit, zonder deal tussen het VK en de EU.

De schade komt neer op 186 euro per Nederlander per jaar. Een zogenoemde zachte Brexit is voordeliger voor Nederland, hoewel ook dan schade wordt geleden. Die wordt dan wel beperkt tot ruim 1,75 miljard euro per jaar, wat jaarlijks 103 euro schade per persoon betekent.

De studie kijkt ook naar regio's. Hieruit blijkt dat Zuid- en Noord-Holland het hardst geraakt worden, met respectievelijk 700 en 660 miljoen euro schade bij een harde Brexit. Drenthe en Flevoland hebben de minste last van de uittreding, zowel bij een zachte als een harde Brexit.

Het Verenigd Koninkrijk lijdt van alle landen de meeste schade, bij elke vorm van uittreding. Bij een zachte Brexit is die schade ruim 32 miljard euro per jaar, bij een harde Brexit loopt deze op tot jaarlijks ruim 57 miljard euro.

Op de tweede plaats staat Duitsland, met ruim 5 tot 10 miljard euro per jaar, variërend per scenario.