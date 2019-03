De Britse premier Theresa May is niet van plan om Brexit verder uit te stellen dan 30 juni, de nieuwe deadline die zij woensdag heeft voorgesteld aan de Europese Raad.

Dat zegt de Britse premier woensdagavond in een toespraak, waarin ze de schuld voor het moeizame Brexit-proces met name bij het Britse Lagerhuis legde. Volgens de Britse premier weten Britse parlementariërs vooral wat ze niet willen, maar laten ze niet weten wat ze wel willen.

Het Brexit-proces zit in een zoveelste patstelling, anderhalve week voor de officiële Brexit-datum: 30 maart, middernacht (Nederlandse tijd). Zonder goedkeuring van het terugtredingsakkoord in het Britse parlement dreigt het VK uit de EU te 'crashen', wat een hoop maatschappelijke en economische chaos zou opleveren, zowel in de EU als het Verenigd Koninkrijk.

May heeft woensdag daarom om uitstel gevraagd. De 27 resterende EU-lidstaten moeten dat uitstel unaniem goedkeuren.

Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, heeft woensdag wel aangegeven dat een kort uitstel alleen mogelijk is als de Britten het terugtredingsakkoord eerst goedkeuren. Willen de Britten uitstel, dan moeten ze het terugtredingsakkoord waarover twee jaar met de EU is onderhandeld dus goedkeuren.

Volgens een memo van de Europese Commissie die woensdag naar de Financial Times uitlekte, zou Brussel ook overwegen om nog een erg lang uitstel aan te bieden: tot eind dit jaar of langer. Daar voelt May dus weinig voor, blijkt vandaag.

May hoopt op nog een derde stemming

Probleem is wel dat de voorzitter van het Britse parlement eerder deze week heeft geoordeeld dat May niet nog een keer dezelfde deal tot stemming mag laten brengen, tenzij er inhoudelijk echt iets aan verandert.

Er is al twee keer eerder gestemd over de deal: in januari en eerder deze maand. Die tweede keer was toen wel toegestaan omdat er een aantal extra toezeggingen waren van de EU.

De Britse regering heeft al laten doorschemeren dat ze toch van plan zijn om toch een manier te vinden om het voorstel volgende week tot stemming te laten brengen.

Donderdag en vrijdag komen de Europese regeringsleiders bijeen om te praten over de Europese Raad. De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, zei eerder dat dit niet waarschijnlijk is.