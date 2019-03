De Europese Unie is bereid om de Brexit uit te stellen. Maar, zo zegt de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk, dat is wel onder één voorwaarde. Eerst moet de Brexit-deal worden goedgekeurd door het Britse parlement.

Het zou bovendien gaan om slechts een kort uitstel, zegt Tusk woensdag tijdens een korte persconferentie in Brussel, vlak nadat hij telefonisch contact had met de Britse premier Theresa May.

Aanstaande donderdag en vrijdag komen de EU-regeringsleiders bijeen in Brussel om te praten over Brexit. De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, zei eerder dat hij niet verwacht dat er deze week al een besluit wordt genomen over het uitstel.

Zijn collega Donald Tusk zei vandaag juist dat hij nog geen reden ziet om volgende week een extra nood-top te organiseren, hoewel hij dat wel zal doen als dat noodzakelijk blijkt.

Britten willen uitstel tot eind juni

Volgens de huidige afspraken vertrekken de Britten op 30 maart middernacht (Nederlandse tijd) uit de Europese Unie. Maar omdat er nog geen akkoord is over de voorwaarden van vertrek, dreigt de Brexit te eindigen in een grote chaos. Eerder vandaag stuurde May daarom een brief naar Brussel waarin zij vraagt om uitstel tot 30 juni 2019.

Tusk zegt dat er positieve kanten zitten aan het voorstel van May, maar wil dus wel eerst dat er het Lagerhuis het terugtredingsakkoord, waar de EU en de Britse regering twee jaar over onderhandelen, goedkeuren.

Europese verkiezingen zetten druk op de ketel

Een bijkomend probleem is dat er in mei verkiezingen plaatsvinden voor het Europees Parlement. Als de Britten nog in de EU zouden zitten op dat moment, zouden ze dus mee moeten doen terwijl ze zich ook voorbereiden op vertrek. Dat is niet iets dat men in Brussel ziet zitten.

Woensdag lekte een memo van de Europese Commissie uit waarin twee opties werden voorgesteld: uitstel tot 23 mei (de eerste dag van de Europese verkiezingen), of langer uitstel tot eind 2019 of later.