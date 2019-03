Het Britse pond ondervindt woensdag last van de laatste ontwikkelingen rond de Brexit-patstelling. Rond 14.00 uur staat de Britse munt op een verlies van een krappe 0,6 procent. 1 Britse pond kost nu 1,16 euro.

De koers van het pond ten opzichte van de dollar is ongeveer ook gedaald, met ruim 0,7 procent. Voor 1 pond krijg je nu ongeveer 1,31 dollar.

De Britten zullen volgens de huidige afspraken in de nacht van 29 op 30 maart vertrekken uit de EU. Een deal over de scheidingsvoorwaarden is er alleen nog niet en lijkt er voorlopig ook niet te komen door de grote verdeeldheid van het Britse Lagerhuis.

De Britse premier Theresa May liet daarom woensdag weten dat ze om uitstel van de Brexit heeft gevraagd, tot 30 juni. Niet lang daarna lekte echter een EU-memo uit waarin staat dat de Europese Commissie van plan is om de Britse regering de keuze te geven tussen uitstel tot 23 mei - de dag van de Europese verkiezingen - of een uitstel tot eind 2019 of later.

"Elke andere optie (zoals bijvoorbeeld een verlenging tot 30 juni 2019) zou ernstige juridische en politieke risico's met zich meebrengen voor de Europese Unie en zou een aantal van de huidige onzekerheden in het Verenigd Koninkrijk importeren in de EU27", aldus de memo, die in handen is van de Financial Times.