De Britse premier Theresa May heeft woensdag in haar brief aan de EU gevraagd om een uitstel van drie maanden voor de Brexit. Daarmee zou 30 juni de nieuwe datum worden. De EU moet een verlenging goedkeuren, maar zou volgens de Financial Times (FT) alleen willen stemmen over uitstel tot 23 mei - wanneer de Europese verkiezingen beginnen - of een "lang uitstel".

"Elke andere optie (zoals bijzonder een verlenging tot 30 juni 2019) zou ernstige juridische en politieke risico's met zich mee brengen voor de Europese Unie, en zou een aantal van de huidige onzekerheden in het Verenigd Koninkrijk importeren in de EU27", aldus de EU-memo die in handen is van FT.

Als het VK uitstel tot 30 juni zou krijgen, kan het nog meestemmen voor de verkiezingen, terwijl het land in de zomer de EU verlaat.

Een beslissing over uitstel wordt waarschijnlijk niet deze week genomen, zei voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie eerder op woensdag.

Het voorstel voor uitstel van de Brexit moet hoe dan ook worden goedgekeurd door de EU. Meerdere regeringsleiders en Michel Barnier, die namens de EU onderhandelt over de Brexit, hebben al laten weten alleen met uitstel in te stemmen als er een duidelijk plan aan verbonden is.

De inhoud van de Brexit is nog steeds niet duidelijker geworden. De opties lopen uiteen van een akkoord voor de deal van May, een langer uitstel, een Brexit zonder deal of een nieuw referendum.

Derde stemmingsronde over Mays deal

Een derde stemmingsronde over Mays Brexit-deal, die eigenlijk voor deze week gepland stond, werd maandag onverwachts door Lagerhuis-voorzitter John Bercow geblokkeerd. Hij stelde dat opnieuw stemmen over precies dezelfde deal niet is toegestaan.

Iets veranderen aan het pakket met afspraken bleek de afgelopen periode echter zeer moeilijk. Snel een aanpassing doen, is dus niet zomaar geregeld. Juncker zei woensdag bovendien opnieuw dat de EU niet meer water bij de wijn kan doen.

Het is nu negen dagen voor de officiële Brexit-datum van 29 maart (23.00 uur Britse tijd) die twee jaar geleden werd vastgesteld. Voorstanders van de Brexit zijn bang dat van uitstel afstel komt, terwijl anderen steeds meer vrezen voor een uittreding zonder afspraken.