Britse premier Theresa May wil Brexit minstens drie maanden uitstellen, tot maximaal twee jaar. Dat schrijft BBC dinsdag op basis van bronnen. Dit zou betekenen dat Brexit niet op 29 maart aanstaande zou plaatsvinden, maar eind juni of later.

May zou nog wel toestemming van de Europese Unie (EU) moeten krijgen voor uitstel. Een woordvoerder stelde dat de premier dinsdag bezig was een brief te schrijven aan Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, om hem om uitstel te vragen.

Het mogelijke voornemen tot uitstel volgt op de controverse die maandag ontstond na uitspraken van Lagerhuis-voorzitter John Bercow. Hij stelde dat opnieuw stemmen over dezelfde deal niet mag. De uitspraken leken als een verrassing te komen voor de premier, die juist van plan was om haar twee keer weggestemde deal deze week opnieuw ter tafel te brengen.

Zoeken naar een manier om toch weer te stemmen

Dinsdag werd overigens ook al duidelijk dat de Britse premier de hoop op een derde stemming nog niet helemaal heeft laten varen. Brexit-minister Stephen Barclay suggereerde dat de Britse regering toch "een manier" zal vinden om het voorstel volgende week nogmaals in stemming te brengen.

Michel Barnier, die namens de EU onderhandelt over Brexit, reageerde dinsdag dat de economische en politieke schade die uitstel teweegbrengt moet worden afgewogen. "EU-leiders hebben een concreet plan van het VK nodig om tot een weloverwogen beslissing te komen." Ook moet uitstel volgens Barnier een duidelijke toegevoegde waarde hebben.

Tijdens de EU-top van donderdag en vrijdag wordt door de lidstaten waarschijnlijk een knoop doorgehakt over uitstel van Brexit.