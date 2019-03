De Britse overheid wil volgende week mogelijk alsnog voor een derde keer de Brexit-deal tot stemming laten brengen. Maandag oordeelde de voorzitter van het Britse Lagerhuis dat een nieuwe stemming alleen mag plaatsvinden als er iets wezenlijks verandert aan het voorstel.

Barclay suggereert dat de Britse regering "een manier" zal vinden om het voorstel toch in stemming te laten brengen. In de Britse politiek bepaalt de voorzitter van het parlement over welke voorstellen en moties wordt gestemd.

Brexit-minister Stephen Barclay zegt tegen de BBC dat het belangrijk is om de "scheidsrechter te respecteren", maar wijst erop dat voorzitter John Bercow zelf ook eerder heeft gezegd dat precedenten niet altijd leidend hoeven zijn.

Bercow haalde maandag een oordeel uit de zeventiende eeuw aan om een eventuele nieuwe stemming over dezelfde Brexit-deal bij voorbaat al af te schieten.

Brexit-procedure zit muurvast

Het terugtredingsakkoord waarover twee jaar is onderhandeld, kwam eerder niet door het Britse parlement. Een eerste stemming in december werd uitgesteld tot januari, omdat premier May zag dat er geen meerderheid voor was.

In januari werd de deal weggestemd met 230 stemmen; het grootste verlies voor een regering in de Britse geschiedenis. Deze maand werd het akkoord weer weggestemd. Het akkoord werd toen wel in stemming gebracht, omdat er enkele aanpassingen waren doorgevoerd na overleg met de Europese Unie.

Britten hopen op uitstel

De Britten zullen, volgens de huidige planning, in de nacht van 29 op 30 maart vertrekken uit de EU. Om dat op een ordelijke manier te laten verlopen, is er een terugtredingsakkoord nodig. Daarin moeten onder meer afspraken worden vastgelegd over een transitieperiode en over de Ierse grens, die zonder goede afspraken dicht zou gaan.

Het Britse parlement heeft laten weten uitstel te willen. De parlementsleden gaan daar echter niet over: de Europese Unie moet daarover beslissen. Later deze week komen de Europese regeringsleiders samen om hier een ei over te leggen.