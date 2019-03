Bijna de helft van de Nederlandse ondernemers (45 procent) heeft geen plan gemaakt of zich voorbereid op een eventuele 'no deal-Brexit', zo blijkt dinsdag uit de Brexit Barometer van de Kamer van Koophandel (KVK) over het eerste kwartaal.

14 procent van de respondenten heeft zich behoorlijk goed voorbereid en 37 procent een beetje. 4 procent weet het niet.

Er is nog steeds een kans dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zonder akkoord verlaat. Een op de vier ondernemers die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk heeft nauwelijks een idee wat dit scenario voor zijn of haar bedrijf zou betekenen.

Bijna de helft van de ondernemers die zich een beetje of behoorlijk goed hebben voorbereid, is aan het hamsteren geslagen. Van hen houden vier op de tien extra voorraden aan in Nederland, terwijl 13 procent dit (ook) in het VK doet.

Vorige week stemde het Britse Lagerhuis voor een uitstel van de Brexit. Over de duur van het uitstel is niet gestemd. Volgens premier Theresa May kan het gaan om een kortdurend uitstel om het Brexit-akkoord door het Lagerhuis te krijgen of een langdurig uitstel. Dan duurt het nog tot na juni voordat de Brexit plaatsvindt.

De Britse regering mag echter niet opnieuw het eerder afgewezen akkoord in stemming brengen, oordeelde de voorzitter van het Britse Lagerhuis maandag. Dat betekent dat er een nieuw voorstel ingediend moet worden.