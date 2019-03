De Britse regering mag het terugtredingsakkoord dat vorige week is afgewezen niet opnieuw in stemming brengen. Dat oordeelt de voorzitter van het Britse Lagerhuis, John Bercow. Het is een flinke tegenvaller voor premier Theresa May, die aanstuurde op een derde stemming over haar deal.

Die stemming lijkt hiermee namelijk voorlopig van tafel. "Als de regering een nieuw voorstel wil indienen, dat niet hetzelfde is, mag dat. Als de regering in essentie hetzelfde voorstel wil indienen, is dat niet rechtmatig", zegt Bercow.

Het is dus wel mogelijk om het terugtredingsakkoord opnieuw in stemming te laten brengen, maar dan moet er iets wezenlijks aan worden veranderd, aldus Bercow. De tweede keer dat de deal in stemming werd gebracht, mocht dat dus wel, omdat er toen iets was gewijzigd.

Eurosceptische parlementsleden zien met de uitspraken de kans op een Brexit zonder deal groter worden. Anderen zien meer in een uitstel van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU). Die staat nu voor 29 maart aanstaande gepland. Uitstel van deze datum kan wel alleen met instemming van de EU.

'Derde stemming heeft geen zin door tegenstand DUP'

Afgelopen januari leed premier May bij de eerste stemming over haar deal een flinke nederlaag, met liefst 230 stemmen verschil. Vorige week dinsdag was bij de tweede stemming nog altijd een meerderheid tegen de deal, maar was de schade met 149 stemmen verschil wel iets minder groot.

Overigens liet een Britse journalist maandag ook al weten dat het premier May waarschijnlijk niet lukt om de Noord-Ierse gedoogpartij Democratic Unionist Party (DUP) aan haar kant te krijgen over de deal.

Dit zou betekenen dat een derde stemming over haar Brexit-akkoord überhaupt geen zin heeft, omdat er opnieuw geen meerderheid voor zou zijn. Een woordvoerder van de premier meldt maandag desondanks dat het gesprek met de partij nog gaande is.