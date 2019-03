Het Verenigd Koninkrijk trekt binnenkort de deur naar de Europese Unie achter zich dicht. Of toch niet? Er staan nog twaalf dagen op de teller en we weten nog steeds niet hoe Brexit eruit gaat zien. In deze rubriek proberen we één simpele vraag te beantwoorden: "Wat gebeurde er deze week in Brexit-land?"

De week begint hoopvol voor de Britse premier Theresa May. In Straatsburg sluit May maandagavond een nieuw Brexit-akkoord met voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie.

De EU en de Britten hebben een aantal dingen bedacht die de zorgen van kritische Lagerhuisleden moeten wegnemen. Zo bereiken ze een akkoord over een "wettelijke garantie" dat de EU een alternatief zal vinden voor de 'backstop', de noodregeling die een harde grens op het Ierse eiland moet voorkomen.

Daarbij spreken beide partijen af dat er gezocht gaat worden naar "alternatieve oplossingen" die potentiële grenscontroles weg moeten nemen. Ook komen de Britten met een eigen verklaring waarin ze schrijven dat ze eenzijdig uit de backstop kunnen stappen, zonder daar met de EU over te overleggen.

Nieuwe deal 'dead on arrival'

Met deze aanpassingen hoopt May de hoogste juridische adviseur van het Verenigd Koninkrijk, Geoffrey Cox, zover te krijgen om zijn juridische mening over de backstop bij te stellen. Het advies van de procureur-generaal is belangrijk, omdat veel Lagerhuisleden hun stem laten afhangen van zijn advies.

Dinsdagochtend blijken de kersverse afspraken tussen May en Juncker niet voldoende om Cox zijn advies aan te laten passen. Hij schrijft dat de nieuwe Brexit-deal nog steeds het risico met zich meebrengt dat het VK vast komt te zitten in een douane-unie met de EU.

Voor de Noord-Ierse gedoogpartij DUP en de Brexit-haviken uit May's Conservatieve Partij zijn de aanpassingen onvoldoende en keren zich tegen het akkoord, waardoor de nieuwe deal van May 'dead on arrival' (bij aankomst al overleden, red.) lijkt.

Weer flinke nederlaag voor May's Brexit-akkoord

En dat blijkt ook zo te zijn. Dinsdagavond doet het akkoord van May het wel beter dan in januari, maar alsnog wordt het van tafel geveegd met 149 stemmen verschil. 242 parlementariërs stemmen dinsdagavond vóór en 391 stemmen tegen. In januari verloor May de stemming met maar liefst 230 stemmen verschil.

In een eerste reactie laat de Britse premier weten dat ze achter de belofte staat die ze eerder maakte: woensdag volgt een stemming over 'no deal'-Brexit. Hierbij mogen parlementariërs hun voorkeur uitspreken over wel of geen Brexit zonder akkoord.

Horrorscenario voor May, autoriteit loopt verdere deuk op bij 'no deal'-stemming

Het Lagerhuis spreekt zich woensdag ook uit tegen een 'no deal'-scenario, maar de manier waarop dit gebeurt is een nachtmerrie voor premier May.

Meerdere Conservatieve parlementsleden keren zich namelijk tegen May bij de stemming over een amendement. In de originele motie wordt er specifiek gestemd over al dan niet een 'no deal' op 29 maart, maar deze motie wordt later aangescherpt in een amendement. Hierin wordt de datum geschrapt en vervangen door de mededeling dat het Lagerhuis simpelweg tegen een Brexit zonder deal is.

May roept haar parlementsleden om tegen het amendement te stemmen, maar veertien Conservatieven negeren deze oproep en stemmen voor. Het amendement wordt aangenomen met twee stemmen verschil en May's autoriteit bladdert verder af. Het parlement stemt vervolgens voor de hoofdmotie en wil dus geen Brexit zonder akkoord.

Stemming over uitstel toont wederom scheuren in Conservatieve Partij

Donderdag volgt alweer de derde grote stemming van de week, ditmaal over het uitstellen van Brexit. Dat het Lagerhuis voor een Brexit-uitstel is, is van tevoren vrijwel zeker. De motie voor uitstel wordt dan ook met een overweldigende meerderheid aangenomen: 412 mensen stemmen voor en 202 tegen.

Wat opvalt is dat 188 Conservatieven tegen het uitstel stemmen, onder wie zeven ministers. Ook Brexit-minister Stephen Barclay stemde tegen de motie, terwijl hij de motie eerder nog verdedigde. Het toont wederom aan dat de partij tot op het bot verdeeld is over de Brexit-koers en dat de partijleden May niet volgen.

De Britten zijn voor uitstel, wat betekent dat?

Het betekent dat de Britten waarschijnlijk niet op 29 maart om 23.00 uur Britse tijd de Europese Unie verlaten. Na de stemming legde premier Theresa May twee opties op tafel: een korte verlenging tot juli om haar deal, die inmiddels twee keer is weggestemd, door het parlement te krijgen. Of een langdurige verlenging.

De langdurige verlenging zou de Britten meer tijd gunnen om een optie te vinden waar wel een meerderheid voor is. Deze verlenging brengt echter ook problemen met zich mee, want de Europese verkiezingen komen eraan. Zaterdag schreef onder meer Financial Times dat de Britten bij een langlopende verlenging mee moeten doen met de Europese parlementsverkiezingen. Als ze dat niet doen kunnen ze eenzijdig uit de Europese Unie gezet worden.

De overgrote meerderheid van het Lagerhuis mag dan voor Brexit-uitstel zijn, uiteindelijk heeft de EU het laatste woord. Eerst moeten alle 27 lidstaten akkoord gaan voordat een verlaat vertrek van de Britten definitief kan zijn.

Driemaal scheepsrecht voor May's akkoord?

Woensdag buigt het Britse parlement zich mogelijk voor de derde maal over het scheidingsakkoord, mits de regering denkt dan wel kans te zullen maken. May hoopt dat de toegenomen tijdsdruk en last minute-onderhandelingen met de Noord-Ierse gedoogpartij DUP genoeg zullen zijn om de deal van May alsnog over de streep te krijgen.

De uitkomst van de stemming op woensdag zal de sfeer op de Brexit-top van de EU op donderdag bepalen. Dan komen de 27 EU-leiders bijeen om de laatste ontwikkelingen rond de Brexit te bespreken. Wanneer May woensdag wint, zullen de leiders praten over een korte verlenging van Brexit tot juli. Als het schip voor de derde keer strandt, zullen de EU-leiders zich buigen over een langdurig uitstel.