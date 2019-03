Als het Verenigd Koninkrijk de Brexit met langer dan drie maanden uit wil stellen, dan zal het mee moeten doen met de Europese verkiezingen in mei. Zo niet, dan kan zijn EU-lidmaatschap eenzijdig worden stopgezet. Dat schrijven onder meer The Guardian en de Financial Times op basis van gelekte documenten.

Donderdag schaarde het Britse Lagerhuis zich in een stemming achter een uitstel van de Brexit. Hierbij werd echter niet gestemd over de duur van een uitstel.

Volgens premier Theresa May zijn er twee opties: een kortlopend uitstel om haar Brexit-akkoord door het Lagerhuis te krijgen, en een langdurig uitstel tot na juni. De korte optie heeft volgens het document slechts de goedkeuring van de Europese Unie nodig.

Bij een langdurig uitstel tot na juni moeten de Britten alsnog meedoen aan de Europese verkiezingen. "Als deze verkiezingen niet worden gehouden, dan moet het uitstel meteen beëindigd worden voor het Europees Parlement op 2 juli bijeenkomt", citeert Financial Times het document.

Volgende week weer stemming over akkoord van May

Naar verwachting zal May het gelekte document gebruiken om zo dissidenten binnen haar partij onder druk te zetten om voor haar deal te stemmen.

Dinsdag zal er voor de derde keer gestemd worden over het Brexit-akkoord van May. Dinsdag werd dit akkoord nog voor de tweede keer weggestemd in het parlement.

Conservatieve Partij polst leden bij derde verlies Brexit-akkoord

Bij een verlies van deze Brexit-stemming op dinsdag zal de Britse Conservatieve Partij, de partij van May, leden gaan polsen over deelname een de Europese verkiezingen in mei.

Volgens The Guardian heeft Ashley Fox, die de Conservatieve Partij aanvoert in het Europees Parlement, parlementariërs gecontacteerd om na te denken over potentiële kandidaten voor de verkiezing van het Europees Parlement.