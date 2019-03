Het Britse Lagerhuis heeft donderdagavond met een grote meerderheid ingestemd met uitstel van de Brexit-datum. Oorspronkelijk zouden de Britten op 29 maart 23.00 uur Britse tijd uit de Europese Unie treden. Maar omdat er nog geen deal is gesloten, wil Londen meer tijd. De regeringsleiders van de EU moeten wel unaniem instemmen met het verzoek.

412 parlementsleden stemden voor uitstel en 202 tegen. De Britse premier Theresa May heeft nog niet laten weten met welk verzoek ze precies naar Brussel gaat.

May hoopt dat ze voor 21 maart, wanneer er een nieuwe EU-top plaatsvindt in Brussel, met een nieuwe stemming alsnog een meerderheid vindt voor haar deal. Mocht haar dit lukken, dan wil ze de EU vragen om een kortdurend uitstel van de Brexit tot 30 juni.

Dit betekent dat er volgende week opnieuw gestemd gaat worden over de deal van May, die al twee keer is afgewezen. Een amendement dat deze stemming kon tegenhouden, met het argument dat er niet twee keer over hetzelfde voorstel mag worden gestemd, is donderdag niet aangenomen.

Mocht er voor 21 maart geen meerderheid worden gevonden, dan zal de premier naar Brussel gaan met het verzoek om langdurend uitstel. Dit zal er wel in resulteren dat de Britten zullen meedoen aan de verkiezingen van het Europees Parlement, die gepland staan voor mei.

Lagerhuis stemt tegen amendement voor nieuw referendum

Voorafgaand aan de stemming heeft de voorzitter van het Huis vier amendementen ter stemming gebracht. Geen van deze wetsaanpassingen is aangenomen.

Zo stemde een grote meerderheid van het Lagerhuis tegen een tweede Brexit-referendum. Oppositiepartij Labour liet een aantal weken geleden nog weten voor zo'n nieuw referendum te zijn, maar onthield zich donderdag grotendeels van stemming.

Ook het amendement dat de weg zou vrijmaken voor een serie indicatieve, niet-bindende stemmingen in het parlement over de verschillende Brexit-opties, werd niet aangenomen. Dit amendement werd wel met een minimale meerderheid tegengehouden. Het Lagerhuis had hiermee kunnen onderzoeken of er naast de deal van premier May nog andere opties zijn, waarvoor wel een meerderheid te vinden is.

Tusk sprak eerder al steun uit voor 'langdurend uitstel' van Brexit

De voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, zei eerder op donderdag dat EU-lidstaten moeten openstaan voor "langdurend uitstel" van de Brexit. Hij stelde wel dat een voorwaarde hiervoor is dat de Britse regering met een plan moet komen waar ook voldoende steun voor is in het parlement.

De Nederlandse regering is ook bereid mee te werken aan een langdurend uitstel van de Brexit, zei de minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok donderdag tegen persbureau Reuters. Ook Blok benadrukte dat het dan wel duidelijk moet zijn waarom Londen uitstel wil.

Lagerhuis stemde woensdag tegen harde Brexit

Donderdag was de derde stemming op rij in het Britse parlement. Dinsdag hoopte May dat haar herziene deal erdoor zou komen, maar dit resulteerde in haar tweede grote nederlaag.

De gewijzigde overeenkomst heeft de zorgen over de zogeheten 'backstop' voor de Ierse grenskwestie niet weggenomen. Het risico dat het VK voor onbepaalde tijd in deze 'backstop' vast komt te zitten, is volgens het parlement nog steeds te groot.

Vervolgens is er woensdag gestemd over of de Britten zonder deal uit de EU willen treden. Zo'n 'no deal-Brexit' is een scenario waar Brussel en Londen niet op zitten te wachten, omdat dit naar verwachting leidt tot een grote economische en maatschappelijke chaos.