Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, vindt dat EU-lidstaten volgende week open moeten staan voor een "lang uitstel" van de Brexit.

Hij zal daarvoor pleiten tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad (waarin de Europese regeringsleiders zitten) die volgende week plaatsvindt.

Voorwaarde is wel dat de Britse regering met een plan komt waar ook voldoende steun voor is in het Britse Lagerhuis, aldus Tusk. Die voorwaarde werd eerder ook al geuit door andere regeringsleiders, onder wie premier Mark Rutte.

Hoelang een "lang uitstel" precies zou zijn, is niet duidelijk. Volgens eerdere geruchten wordt er gesproken over een uitstel van zo'n drie maanden. Probleem is wel dat de Britten dan nog in de Europese Unie zitten tijdens de eerstvolgende Europese verkiezingen, eind mei.

Uitstel lost volgens premier May probleem niet op

Volgens de huidige planning vertrekken de Britten op 30 maart middernacht (Nederlandse tijd) uit de Europese Unie.

Het terugtredingsakkoord dat het vertrek in goede banen moet leiden, is echter afgewezen door het Britse parlement. Daarnaast heeft het Britse parlement in een stemming duidelijk gemaakt dat het niet zónder deal wil vertrekken uit de Europese Unie.

Hoe het nu verder moet, is dus onduidelijk. Uitstel lijkt vooralsnog de enige optie, hoewel de Britse premier Theresa May ook duidelijk heeft gemaakt dat alleen uitstel het probleem niet oplost.

Over het uitstel wordt donderdag gestemd. Het Britse Lagerhuis gaat echter niet over dat uitstel. Er kan alleen uitstel worden verzocht, de Europese Raad moet vervolgens unaniem akkoord gaan met dat uitstel.