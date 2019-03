Het Britse pond is woensdagavond flink in waarde gestegen, nadat het Britse Lagerhuis tegen een 'no deal-Brexit' had gestemd.

Het pond steeg om 22.30 uur met een kleine 2 procent ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Sinds 18 april 2017 is het pond niet zo hard ten opzichte van de dollar gestegen.

Ook ten opzichte van de euro werd winst geboekt. De Britse munteenheid ging na de stemming in het Lagerhuis met 1,6 procent omhoog ten opzichte van de euro.

Woensdagavond stemde het Britse Lagerhuis tegen een harde Brexit, waarbij het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder akkoord. 321 parlementsleden stemden tegen zo'n 'no deal'-scenario, 278 Britse parlementariërs wilden die optie op tafel houden.

Overgebleven opties blijven hetzelfde

De Britse premier Theresa May zei na de stemming dat de overgebleven opties hetzelfde blijven. "We kunnen uittreden met de deal waar we twee jaar over onderhandeld hebben of waar we het bij een tweede referendum over eens worden", stelde May.

Bij de laatste optie benadrukte de premier wel dat dit zou kunnen leiden tot een scenario zonder een Brexit, wat het vertrouwen van de Britse bevolking in de politiek zou schaden.

Donderdag wordt er weer gestemd in het Lagerhuis. Dan gaat het om de vraag of parlementariërs het Brexit-proces willen uitstellen.

Volgens de Britse premier zijn er twee opties: een kortdurend uitstel - maar dan moet er in het Lagerhuis op korte termijn een meerderheid gevormd worden voor een akkoord - of een langdurend uitstel.