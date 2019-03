Het Britse Lagerhuis heeft woensdagavond tegen een harde Brexit gestemd. 321 parlementsleden willen voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk zonder deal uit de Europese Unie stapt. 278 leden stemden tegen dit voorstel.

Het voorstel waarover werd gestemd, werd eerst nog aangescherpt vanwege een aangenomen amendement. Hierin was de datum van 29 maart weggelaten en vervangen door het gegeven dat het Lagerhuis altijd tegen een harde Brexit is, ook na deze deadline.

De Britse premier Theresa May zei na de stemming dat de opties die nog op tafel liggen hetzelfde blijven. "We kunnen uittreden met de eerste deal of met de herziene deal." Daarnaast zei May dat als de Brexit er niet komt, dit het vertrouwen van de Britse bevolking in het Lagerhuis beschadigt.

Ook zei de premier dat er nog gezocht kan worden naar een ander akkoord, maar de EU heeft al gezegd daar niet toe bereid te zijn.

Donderdag stemming over uitstel van Brexit

Een harde Brexit is het scenario waarin het Verenigd Koninkrijk op 29 maart om 23.00 uur Britse tijd zonder deal uit de EU zal treden. Dit zal naar verwachting leiden tot een grote economische en maatschappelijke chaos, waar de Britten en de EU niet op zitten te wachten.

Donderdag zal er in het Lagerhuis gestemd worden over het uitstellen van de Brexit, dat zo'n harde Brexit moet voorkomen. May heeft gezegd dat er twee opties zijn: een kortdurend uitstel, maar dan moet er in het Lagerhuis op korte termijn consensus worden gevonden, of een langdurend uitstel.

Dit laatste kan ervoor zorgen dat de Britten nog zullen meedoen aan de aanstaande Europese verkiezingen van mei. De voorzitter van het Huis zei woensdagavond dat het erop lijkt dat May in Brussel voor een uitstel tot 30 juni wil pleiten.

Regeringsleiders van EU moeten uitstel goedkeuren

Een belangrijke kanttekening is wel dat het Britse parlement niet over dat uitstel gaat. Een besluit hierover is aan de regeringsleiders van de EU, de Europese Raad. Zij moeten unaniem instemmen met een verlenging van de onderhandelingsperiode.

Oppositieleider Jeremy Corbyn, liet woensdag na de stemming over de harde Brexit weten dat stemmen over uitstel "geen oplossing is". "We moeten blijven zoeken naar een akkoord dat steun oplevert in het Lagerhuis. Laten we een oplossing vinden voor de zorgen die mensen hebben over hun rechten en banen", aldus de Labour-leider.

Zorgen in Lagerhuis over 'backstop' nog te groot

Dinsdag werd de deal van May weggestemd door het Lagerhuis, wat leidde tot de stemming over een 'no deal-Brexit' op woensdag. Het was de tweede grote nederlaag voor de premier. Haar oorspronkelijke plan werd in januari al weggestemd.

May hoopte met een aantal concessies van de EU die ze wist los te krijgen dit keer wel een meerderheid voor haar deal te vergaren. Maar de aanpassing waren niet afdoende voor het Lagerhuis.

De gewijzigde overeenkomst heeft de zorgen over de zogeheten 'backstop' voor de Ierse grenskwestie niet weggenomen. Het risico dat het VK voor onbepaalde tijd in deze 'backstop' vast komt te zitten, is volgens het parlement nog steeds te groot.