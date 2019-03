De economie van het Verenigd Koninkrijk zal volgend jaar minder hard groeien dan eerder werd verwacht, meldt de Britse minister van Financiën Philip Hammond woensdag. Over 2019 wordt een groei van 1,2 procent verwacht, eerder was de prognose nog 1,6 procent.

Wel verwacht Hammond dat de economische groei voor 2021 en 2022 hoger uitvalt dan eerder werd gedacht. In 2020 zal de Britse economie zoals voorspeld met 1,4 procent groeien. In de drie daaropvolgende jaren zal de economische groei in het Verenigd Koninkrijk 1,6 procent bedragen.

Bij deze raming zijn de Britten er wel van uitgegaan dat ze een nauwe relatie met de Europese Unie zullen onderhouden. Of dat het geval zal zijn, is allerminst zeker.

Dinsdagavond werd het scheidingsakkoord van de Britse premier Theresa May voor de tweede keer weggestemd in het Britse parlement. Hierdoor is de kans op een zogeheten 'no deal-Brexit' een stap dichterbij.

'Brexit zonder akkoord leidt tot fikse verstoring'

"Een Brexit zonder akkoord zal tot een fikse verstoring leiden op zowel de korte als de middellange termijn. Op de langere termijn zouden we een kleinere en minder welvarende economie hebben", stelde Hammond in zijn toelichting.

Begin maart publiceerde de Britse overheid een document waarin de economische gevolgen van een dergelijk scenario op een rijtje zijn gezet. Naar verwachting zal de Britse economie in dat geval de komende vijftien jaar met 6 tot 9 procent krimpen.