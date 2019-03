Weer een nederlaag voor de Britse premier Theresa May: haar Brexit-deal komt er in ieder geval niet. Wat er dan wel moet gebeuren, wordt deze week bepaald. Een overzicht van de cruciale momenten die de komende dagen het lot van het Verenigd Koninkrijk bepalen.

Het aangepaste terugtredingsakkoord kreeg dinsdag 242 stemmen voor en 391 stemmen tegen; een verschil van 149 stemmen.

Dat is beter dan de stemming in januari met een verschil van 230 stemmen, maar nog altijd een historisch verlies dat in het lijstje met de vijf grootste nederlagen op nummer vier staat:

Waarom is die deal ook alweer nodig?

Het Verenigd Koninkrijk is nu nog lid van de Europese Unie, wat betekent dat een hoop zaken, zoals handel, volgens de Europese richtlijnen en regels verlopen. Als de Britten plotseling uit de EU stappen, gelden er dus opeens een hoop andere regels. Zo zouden er opeens allerlei tarieven gelden bij de in- en uitvoer van producten, terwijl er nu vrij verkeer van goederen is.

Onderdeel van het terugtredingsakkoord is ook een transitieperiode. In die periode blijft alles nog even bij het oude, totdat er een akkoord is gevonden over de toekomstige handelsrelatie.

Zonder Brexit-deal is er dus geen transitieperiode, wat betekent dat de Britten en de rest van de EU van de ene op de andere dag in een totaal andere situatie zitten, met mogelijk chaotische gevolgen.

Maar daar zijn we nog niet. Deze week vinden er nog mogelijk twee stemmingen plaats die zo'n chaotische Brexit kunnen afwenden:

13 maart: stemmen over 'no deal-Brexit'

Allereerst zal er woensdag 13 maart worden gestemd over 'no deal-Brexit'. Britse politici krijgen de mogelijkheid om zo'n chaotische Brexit af te wijzen.

De uitkomst van alleen deze stemming heeft op zichzelf weinig effect. Op dit moment is een Brexit zonder terugtredingsakkoord nog altijd de standaardsituatie die in de nacht van 29 op 30 maart zal gebeuren.

Maar de stemming opent wel de deur naar een volgende stemming, een dag later:

14 maart: stemmen over (mogelijk) uitstel

Als door het Britse Lagerhuis woensdag tégen een 'no deal-Brexit' wordt gestemd, zal er een dag later worden gestemd over uitstel.

Let wel: het Britse parlement gaat niet over dat uitstel. De Europese Raad (premier Mark Rutte en de andere regeringsleiders) gaat hierover. En de Europese Raad moet er unaniem mee instemmen.

Hoe veel uitstel?

Dan is er ook nog de vraag hoeveel extra tijd de Britten willen en hoeveel de rest van de Europese lidstaten hen wil geven. Weinig Europese leiders willen hier nog echt iets over zeggen. Wat wel duidelijk is, is dat ze geen uitstel willen geven zonder dat de Britten een duidelijk plan hebben.

Premier Mark Rutte zei bijvoorbeeld:

Guy Verhofstadt, de Brexit-coördinator van het Europees Parlement, was sterker in zijn bewoording. Hij is "tegen elke verlenging, zelfs al is het maar 24 uur, als het niet is gebaseerd op een duidelijke meerderheid die het ergens over eens is".