De Britse kranten reageren woensdagochtend op de nederlaag die premier Theresa May dinsdagavond leed. Haar plan kreeg 242 stemmen voor en maar liefst 391 stemmen tegen. "May verliest de controle over de Brexit", kopt Financial Times.

Mays autoriteit zou hiermee bovendien "aan flarden" zijn, aldus de zakenkrant.

The Guardian wijst woensdag op de korte tijd die May nog rest voor de officiële Brexit-datum: "Nog een enorme nederlaag voor May. En slechts zestien dagen tot de Brexit". De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie staat immers gepland op 29 maart.

The Times opent dramatisch, met een foto van de premier op de achterbank van haar auto en de kop: "Tot wanhoop gedreven". De krant stelt dat het land in crisis wordt gestort nu ook deze Brexit-deal niet is aangenomen door het Britse Lagerhuis. Ook wordt snel aangestipt dat Mays positie niet zeker is; ze zou mogelijk haar functie moeten neerleggen.

Tabloids zijn onverbiddelijk

Ook de pro-Brexit-tabloid Daily Express opent met gevoel voor drama, door zich af te vragen "hoeveel meer" het VK kan hebben. De afwijzing van Mays deal zou de hoop van ruim zeventien miljoen mensen "verpletteren".

Daily Mail noemt het Lagerhuis het "house of fools" en schrijft in vetgedrukte letters: "Ze beloofden de Brexit te leveren waarvoor het VK stemde - en hadden die binnen handbereik. Maar gisteravond kozen minachtende parlementsleden in plaats daarvan om onze wanhopende natie in chaos te storten."

The Sun speelt het op de vrouw, door te koppen met een verwijzing naar de schorre stem van May: "Schorre horrorshow. Premier verliest stem terwijl deal afbrokkelt". De krant stelt dat het VK nu geen enkele zekerheid meer heeft.