Geoffrey Cox, de hoogste juridisch adviseur van de Britse regering, zegt dat de nieuwe Brexit-deal nog steeds het risico met zich meebrengt dat het Verenigd Koninkrijk vast komt te zitten in een douane-unie met de Europese Unie.

Dat schrijft Cox in een advies aan het Britse Lagerhuis (pdf). Hij gaat daarmee in tegen de woorden van May, die maandagavond nog zei dat de Britten met de nieuwe deal wel uit de overeenkomst konden treden.

In het Lagerhuis zei Cox dinsdagmiddag dat de afspraken die May met de EU heeft gemaakt haar uittredingsdeal hebben verbeterd. Als de EU niet thuis geeft bij toekomstige onderhandelingen over een einde aan de Ierse 'backstop', is de juridische positie van het VK sterker, aldus Cox, ondanks de nog bestaande risico's.

De mening van de topambtenaar is belangrijk. Veel Lagerhuisleden laten hun stem afhangen van zijn advies.

Minstens 320 Lagerhuisleden moeten zich dinsdag achter Mays nieuwe scheidingsakte scharen. Eerdere pogingen van May om Labour-parlementariërs binnen te halen, mislukten.

De Noord-Ierse Democratic Unionist Party (DUP), die de minderheidsregering van May van gedoogsteun voorziet, lijkt niet te kunnen leven met May's deal, ondanks de wijzigingen. Bronnen binnen de partij zeggen tegen Britse media dat de premier dinsdagavond op een Noord-Iers 'nee' kan rekenen.

Nieuwe deal moest zorgen wegnemen

De Europese Unie en de Britse regering werden het maandagavond eens over een aantal verbeteringen en toevoegingen voor het akkoord dat het Britse vertrek uit de Europese Unie regelt. May hoopt dat hiermee de zorgen van het Britse Lagerhuis over de Ierse grens worden weggenomen.

Onder de huidige afspraken zullen de Britten in de Europese douane-unie blijven zolang er geen oplossing voor de Ierse grens is bedacht. Nadeel daarvan is dat de Britten dan geen handelsakkoorden kunnen sluiten met andere landen.

Tegenstanders van de deal zijn bang dat het VK oneindig lang in de Europese douane-unie vast blijft zitten. Dat is volgens Cox ook in de nieuwe deal nog steeds een mogelijkheid.

Weer een nederlaag?

Een eerdere stemming over de Brexit-deal leidde in januari nog tot een historische nederlaag voor May.

Het grootste struikelblok was toen de noodoplossing die moet voorkomen dat er een harde grens tussen Ierland (EU-lidstaat) en Noord-Ierland (onderdeel van het Verenigd Koninkrijk) ontstaat.