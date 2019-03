De Europese Unie en de Britse regering zijn het eens over een aantal verbeteringen en toevoegingen voor het akkoord dat het Britse vertrek uit de Europese Unie regelt. Premier Theresa May hoopt dat hiermee de zorgen van het Britse Lagerhuis worden weggenomen. Dinsdag wordt er in Londen weer over de deal gestemd.

De EU en de Britten hebben een aantal dingen bedacht die de zorgen van kritische Lagerhuisleden moeten wegnemen. Allereerst is er nu een "wettelijke garantie" dat de EU haar best zal doen om een alternatief te vinden voor de 'Irish backstop'.

Daarnaast spreken de Britten en de EU-lidstaten samen af dat ze op zoek gaan naar alternatieve oplossingen. Daarmee worden technologische toepassingen bedacht die de noodzaak van grenscontroles zouden wegnemen. Nu bestaat dit soort technologie nog niet.

Ten derde komen de Britten ook nog met een eigen verklaring waarin ze stellen dat ze unilateraal uit de 'backstop' zullen treden als ze merken dat ze er niet onderuit komen.

Eerdere stemming leidde tot nederlaag

Een eerdere stemming over de Brexit-deal leidde in januari nog tot een historische nederlaag voor May. Het grootste struikelblok was toen de noodoplossing die moet voorkomen dat er een harde grens ontstaat tussen Ierland (EU-lidstaat) en Noord-Ierland (onderdeel van het Verenigd Koninkrijk).

Critici zijn bang dat de Britten door de Brexit-deal "voor eeuwig" in een Europese douane-unie vast blijven zitten. Daardoor zouden de Britten niet zelfstandig handelsakkoorden kunnen sluiten met andere landen.

De vraag is of de toevoegingen voldoende zijn. Na de nederlaag in januari beloofde May dat ze zou heronderhandelen met de Europese Unie; critici wilden het liefste helemaal af van de noodoplossing voor de Ierse grens. Dat is niet gebeurd; er zijn alleen een aantal beloftes wettelijk vastgelegd.

Tweede kans is soms mogelijk

Juncker zei maandagavond dat er in de politiek soms "een tweede kans" mogelijk is.

"Wat telt is dat je iets doet met die tweede kans, want er zal geen derde kans zijn. Er komen niet nog meer interpretaties van interpretaties, en geen verdere garanties op herverzekeringen als de stemming deze keer mislukt. Dit is het. Laten we de Britse terugtrekking tot een goed einde brengen."