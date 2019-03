De Europese Unie biedt het Verenigd Koninkrijk "wettelijk bindende garanties" over de Ierse grens in het Brexitakkoord. Dat hebben de Britse premier Theresa May en voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie in een gezamenlijke verklaring bekendgemaakt.

Beide partijen hebben afgesproken dat ze gaan werken aan alternatieve regelingen voor de zogenoemde Irish backstop uiterlijk eind december 2020. De backstop is de regeling die een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland moet voorkomen.

May is met Juncker tot een aanpassing van haar Brexitakkoord overeengekomen. Met deze nieuwe deal hoopt ze op steun voor haar Brexitplannen als daar dinsdag over gestemd gaat worden in het parlement, zegt kabinetschef David Lidington.

May heeft zich verzekerd van "wettelijk bindende veranderingen die het akkoord over de uittreding van de EU versterken en verbeteren", meldt de kabinetschef in een verklaring aan het parlement.

Volgens Lidington zorgt het plan ervoor dat de Europese Unie het Verenigd Koninkrijk niet voor onbepaalde tijd kan "gijzelen" in de Irish backstop.