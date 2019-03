250 merken uit de Britse luxesector waarschuwen jaarlijks 6,8 miljard pond aan exportinkomsten mis te lopen bij een Brexit zonder deal. Dat is omgerekend ruim 7,9 miljard euro. Onder meer modehuis Burberry en automakers Rolls-Royce en Bentley vallen onder de lobbygroep die dit bericht maandag naar buiten bracht.

De bedrijven baseren zich op onderzoek naar de mogelijke schade bij een uittreding van het Verenigd Koninkijk uit de Europese Unie zonder handelsafspraken. Volgens het onderzoeksbureau dat het onderzoek op verzoek van de bedrijven heeft uitgevoerd, kan tot een vijfde van de export van luxeproducten getroffen worden.

"Britse luxebedrijven willen graag in het VK blijven, maar we verliezen ons geduld met de regering, die ons naar de afgrond van 'no deal' leidt", aldus Helen Brocklebank, CEO van de lobbygroep Walpole. Deze groep roept de regering dan ook op om dit Brexit-scenario uit te sluiten.

Het is één dag voordat het Britse Lagerhuis opnieuw over de Brexit-deal van premier Theresa May zal stemmen. De verwachtingen hieromtrent zijn niet optimistisch en de kans op een 'no deal-Brexit' is daarmee groter.

Andere opties bij een afwijzing van Mays voorstel zijn uitstel, een herverkiezing of een nieuw Brexit-referendum. Als de Brexit zonder uitstel doorgaat, dan staat de uittreding op 29 maart gepland.