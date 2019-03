Dinsdag stemt het Britse parlement (waarschijnlijk) opnieuw over een Brexit-deal met de EU. De vorige keer eindigde de stemming over de deal in een historische nederlaag voor premier Theresa May. Lukt het nu wel? De kans is groot dat het parlement tegenstemt. En dan?

Hoe zit het ook al weer?

Eind 2018 ligt er eindelijk een deal: de EU en de Britse regering zijn het eens over de voorwaarden waaronder de Britten op 30 maart uit de EU vertrekken. Het probleem is echter dat de deal niet echt geliefd is onder Britse politici.

Een cruciale stemming over de deal wordt in december uitgesteld door May. Vervolgens verliest ze de stemming in januari alsnog, met 230 stemmen verschil: een negatief record in de Britse politiek. Het grote struikelblok is de oplossing voor de Ierse grens. Zoals dat ook al maanden een struikelblok was tijdens de onderhandelingen.

May belooft opnieuw naar Brussel af te reizen om nieuwe toezeggingen te krijgen. De EU heeft daar wekenlang weinig zin in en stelt dat er niet opnieuw onderhandeld zal worden. Een aantal verduidelijkingen lijken het hoogst haalbare.

Wat gaat er dinsdag gebeuren?

Het Britse parlement stemt over het nieuwe terugtredingsakkoord. De laatste weken is er weinig naar buiten gekomen, maar het lijkt er niet op dat er grote bewegingen hebben plaatsgevonden.

Is de deal al rond?

Maandag in de namiddag in ieder geval nog niet. Oppositieleider Corbyn heeft wel om een update gevraagd. Het antwoord van de regering is dat er geen inhoudelijk commentaar wordt gegeven terwijl de onderhandelingen nog lopen. Maandagavond - wanneer is nog onduidelijk - wordt er wel een statement afgegeven.

Als de Britse regering wil dat er dinsdag ergens over gestemd wordt, dan moet die motie volgens de regels maandag voor 22.30 uur (23.30 Nederlandse tijd) worden ingeleverd, bevestigt voorzitter John Bercow tijdens het debat.

Bovendien vliegt Theresa May maandagavond mogelijk naar Straatsburg om de deal te ondertekenen.

Wat als dinsdag voor de deal wordt gestemd?

Als de deal wordt aangenomen, dan is er na twee jaar onderhandelen eindelijk een terugtredingsakkoord. Dit betekent dat de Britten op 30 maart middernacht (Nederlandse tijd) uit de Europese Unie vertrekken. Maar het is de vraag of alle wetgeving op tijd kan worden doorgevoerd. Wellicht volgt er dus een kortdurend uitstel.

Na 'Brexit-dag' zal er nog wel een transitieperiode in werking treden waarbij alles bij hetzelfde blijft. Die duurt tot eind 2020 (of misschien langer; aan vertraging zijn we inmiddels wel gewend). De onderhandelingen houden bovendien niet op. Tijdens deze periode wordt er onderhandeld over de toekomstige handelsrelatie.

Is het ook mogelijk dat de stemming er wéér niet doorkomt?

Die kans is behoorlijk aanwezig. Bij de vorige stemming werd de deal met een verschil van 230 stemmen verworpen. Bovendien lijkt het erop dat er in de tussentijd weinig veranderd is.

De Britse regering heeft twee stemmingen toegezegd in het geval van een negatieve uitkomst.

Allereerst: stemmen over 'no deal-Brexit'

Allereerst zal er worden gestemd over 'no deal-Brexit': een chaotische uittreding zonder dat er afspraken worden gemaakt met de EU.

Ongeveer elke econoom, politicus en belanghebbende is het erover eens dat dit een flinke klap zou betekenen voor de Britse economie.

Als het Britse Lagerhuis een 'no deal-scenario' afwijst, volgt er de volgende dag een nieuwe stemming.

Dan: stemmen over (mogelijk) uitstel

De waarschijnlijk laatste stemming van deze week zal gaan over het aanvragen van uitstel. Want dat lijkt nog de enige optie als de Britten wel een overeenkomst, maar niet de huidige deal willen.

Let wel: het Britse parlement gaat niet over dat uitstel. De Europese Raad (premier Mark Rutte en de andere regeringsleiders) gaat hierover. En de Europese Raad moet er unaniem mee instemmen.

Is er nog een andere uitweg?

Ja. De Britten hebben niet de macht om zichzelf uitstel te geven, maar ze kunnen wel de hele Brexit afblazen. Het lijkt er alleen niet op dat daar in het Britse parlement een meerderheid voor te vinden is.

