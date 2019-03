De vraag naar bedrijfsruimte in Rotterdam is het afgelopen jaar fors toegenomen door de Brexit, meldt makelaarsvereniging Dynamis donderdag. Vorig jaar is het aantal vierkante meters aan bedrijfsruimte dat werd verhuurd of verkocht in de regio verdubbeld.

Dit zou komen doordat ondernemers anticiperen op de Brexit door voorraden aan te leggen in de haven van Rotterdam. In Nederland groeide de vraag naar bedrijfsruimte het hardst in de havenstad.

Het afgelopen jaar werd er 761.500 vierkante meter bedrijfsruimte in gebruik genomen in de regio van Rotterdam, waar onder meer Hellevoetsluis, Brielle, Maassluis, Hoek van Holland en Bleiswijk ook onder worden meegerekend. Dit is een stijging van 102 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Over heel Nederland gezien is de vraag naar bedrijfsruimten voor het tweede jaar op rij ook toegenomen. In 2018 werd in totaal 3,5 miljoen vierkante meter aan onder andere hallen, loodsen en distributiecentra verhuurd of verkocht, een stijging van 4 procent ten opzichte van 2017.

De groei zou volgens de makelaarsvereniging zijn veroorzaakt door meerdere jaren van hoogconjunctuur, waarin de Nederlandse werkgelegenheid en handelsactiviteiten zijn toegenomen. Naar verwachting zal de vraag naar bedrijfsruimte in Nederland in 2019 stagneren.