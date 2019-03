De export van Nederlandse producten naar het Verenigd Koninkrijk blijft achter vergeleken met andere landen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Vorig jaar nam de export met 1 procent af, terwijl de export van goederen van Nederlandse makelij naar de EU met ruim 4 procent toenam en de totale export 5,6 procent steeg.

De exportwaarde van goederen van Nederlandse makelij daalde met 170 miljoen euro naar 20,2 miljard euro.

In 2017 viel de export van Nederlandse goederen naar het Verenigd Koninkrijk ook al lager uit vergeleken met andere landen. In 2016 was het beeld juist andersom; de exportwaarde naar het VK steeg toen juist met 7 procent, terwijl de waarde van alle export daalde.

Belangrijkste exportbestemmingen

Het belang van het Verenigd Koninkrijk in de export neemt sinds het begin van deze eeuw af. Toen ging 10 procent van alle export van Nederlandse goederen daarnaartoe. In 2018 kwam dat percentage uit op 7,3 procent. Hiermee staat het VK nog wel op de derde plek wat betreft de belangrijkste exportbestemmingen van Nederlandse goederen.

Het belangrijkste exportproduct van Nederlandse makelij is olie en gas, met een exportwaarde van 2,3 miljard euro.

In 2018 importeerde Nederland voor 26,4 miljard euro aan goederen, een stijging van 13 procent vergeleken met een jaar eerder. Alleen in 2012 en 2013 was het importbedrag hoger. De belangrijkste importproducten zijn ruwe aardolie (1,9 miljard euro) en aardolieproducten (412 miljoen euro).