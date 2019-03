Uitstel van de Brexit verergert volgens luxeautomaker Rolls-Royce de problemen van het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Dat geldt vooral bij een kortdurende vertraging, die de meeste voorbereidingen teniet zou doen.

Het bedrijf sluit jaarlijks in de zomer, maar verschoof die sluiting van afgelopen jaar naar april 2019.

"Alle voorbereidingsmaatregelen, waaronder het verschuiven van de sluiting, zouden onmiddellijk aangetast worden of niet langer bestaan", zei Torsten Mueller-Oetvoes, CEO van Rolls-Royce. "Als uitstel nodig is, zou het in elk geval iets langer moeten duren."

Brexit staat gepland voor 29 maart, hoewel die datum steeds minder waarschijnlijk wordt. Vorige week stemde premier Theresa May dan ook in met de mogelijkheid om de uittreding uit te stellen, indien de deal met de EU niet op tijd rond is.

Eind februari waarschuwde de CEO van het exclusieve automerk Aston Martin ook al voor uitstel. Het bedrijf beklaagde zich over de onzekerheid van een mogelijk uitstel, en de negatieve gevolgen van een langdurigere voorbereidingsperiode.