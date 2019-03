De meeste risico's voor de financiële stabiliteit van het Verenigd Koninkrijk bij een 'no deal-Brexit' zijn weggenomen, maar huishoudens en bedrijven in de rest van de Europese Unie kunnen er wel flink last van krijgen, meldt de Bank of England dinsdag.

Het Verenigd Koninkrijk heeft zich goed voorbereid door ervoor te zorgen dat Britse huishoudens en bedrijven gebruik kunnen maken van financiële diensten van instellingen in de EU.

De autoriteiten binnen de EU daarentegen hebben niet genoeg actie ondernomen om alle risico’s uit te sluiten, stelt de centrale bank van het VK. Dat zou onder meer kunnen leiden tot hogere rentes op leningen.

Het Verenigd Koninkrijk verlaat volgens de planning op 29 maart de Europese Unie, hoewel de Britse premier Theresa May de deur op een kier heeft gezet voor mogelijk uitstel van de Brexit.

Meerdere banken in het Verenigd Koninkrijk, waaronder Barclays en Royal Bank of Scotland, hebben in aanloop naar de Brexit al miljarden aan bezittingen overgeheveld naar landen binnen de Europese Unie.

'Britse bankensector is gezond genoeg'

Moody's denkt dat de Britse bankensector gezond genoeg is om de gevolgen van een no deal-Brexit op te vangen, zo liet de Amerikaanse kredietbeoordelaar vorige week weten. Wel zullen de winsten van de banken mogelijk dalen.

Britse banken hebben na de economische crisis hun kapitaalbuffers weer aangevuld. Hierdoor kunnen ze eventuele economische schokken goed doorstaan.