De Britse minister van Landbouw George Eustice stapt op vanwege de aangekondigde stemming over uitstel van de Brexit. Premier Theresa May kondigde dinsdag aan dat er mogelijk op 14 maart gestemd zal worden over een mogelijk uitstel.

Eustice schrijft in een verklaring dat hij "vrij wil zijn om deel te nemen aan een van de kritische debatten in de komende weken".

Volgens Eustice zal een stemming over een mogelijk uitstel van de Brexit de Britse onderhandelingspositie verzwakken. "We kunnen de Brexit niet succesvol onderhandelen als we niet bij de onderhandelingen weg kunnen lopen."

De minister van Landbouw is een uitgesproken voorstander van een harde Brexit, waarbij de relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk minimaal zal zijn.

In zijn afscheidsbrief schrijft Eustice dat hij bang is dat een uitstel van de Brexit zal leiden tot de volgende vernedering van het VK. "Ik ben bang dat de ontwikkelingen van de komende weken weer zullen leiden tot een dictaat van de EU over alle voorwaarden van een uitstel", schrijft de minister. "Dit zal de finale vernedering zijn voor ons land."

May kondigde dinsdag drie Brexit-stemmingen aan

Dinsdag kondigde May aan dat er op 12 maart weer in het Lagerhuis gestemd wordt over haar Brexit-akkoord. Als de regering die stemming weer verliest, zal er op 13 maart gestemd worden over een 'no deal-Brexit'. Parlementariërs mogen dan bepalen of zij zonder akkoord uit de EU willen stappen.

Als de Britse parlementsleden dit niet willen, stemmen ze op 14 maart over een uitstel van de Brexit. Waarschijnlijk wordt de Britse uittreding dan uitgesteld naar eind juni.