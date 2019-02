Theresa May stelt voor dat het Britse Lagerhuis gaat stemmen over een harde Brexit in het geval dat het parlement niet akkoord gaat met haar deal met de Europese Unie. Ook wil ze een eventuele stemming over uitstel van de Brexit.

Zondag werd bekend dat May de tweede stemming over haar EU-deal in het parlement heeft uitgesteld. Een nieuwe stemming over haar deal met de Europese Unie werd woensdag verwacht, maar is nu uitgesteld tot 12 maart.

"We zijn nog in discussie met de EU over mogelijke veranderingen in het akkoord met betrekking tot de backstop voor Noord-Ierland", zegt May dinsdag in een toespraak in het parlement. Zij beloofde dat alle eventuele wijzigingen in haar EU-deal worden voorgelegd aan het lagerhuis. "Nog voor de belangrijke stemming."

Op 12 maart wordt die stemming over haar deal met de EU verwacht. Als haar akkoord niet voldoende steun krijgt, dan wil ze een stemming over een 'no deal-Brexit', oftewel een harde Brexit.

Mocht de 'no deal-Brexit' in dat geval worden weggestemd, dan wil May een stemming over uitstel van het vertrek van het VK uit de EU. De twee eventuele stemmingen zouden volgens BBC News plaatsvinden op 13 maart. De Brexit staat nu nog gepland op 29 maart.

Het besluit van May volgt op kabinetsberaad over de Brexit. Daarin beloofde ze dat er een stemming komt over de optie 'no deal-Brexit'.

Ministers zetten May onder druk om optie harde Brexit

Ministers van het kabinet van Theresa May zouden namelijk dreigen met een revolutie als de Britse premier de optie 'no deal-Brexit' niet formeel uitsluit. Op deze manier komt May de ontevreden ministers tegemoet.

May wil ook geen Brexit zonder een akkoord met de Europese Unie, maar heeft deze optie nooit helemaal uitgesloten.

De Britse ministers Margot James, Richard Harrington en Claire Perry, die tegen de Brexit zijn, dreigen volgens Britse media met opstappen als May de optie zonder EU-akkoord blijft openhouden.

Meer ministers zouden volgen als het trio opstapt. In het weekend zeiden drie andere ministers in de Britse krant The Daily Mail dat ze hoe dan ook een 'no deal-Brexit' willen verhinderen.

Greg Clark, David Gauke en Amber Rudd eisen dat May de Brexit uitstelt als er niet snel een doorbraak rond de Brexit-deal wordt bereikt.