Ministers van het kabinet van Theresa May dreigen met een revolutie als de Britse premier de optie 'no deal-Brexit' niet formeel uitsluit.

May wil ook geen Brexit zonder een akkoord met de Europese Unie, maar heeft de optie nooit helemaal uitgesloten.

De Britse ministers Margot James, Richard Harrington en Claire Perry, die behoren tot het kamp dat tegen de Brexit is, dreigen volgens Britse media met opstappen als May de optie zonder EU-akkoord blijft openhouden.

Dinsdag komt de regering-May bijeen om de positie omtrent de Brexit te bepalen. Meer ministers zouden volgen als het trio opstapt, zo schrijft BBC News.

In het weekend zeiden drie andere ministers in de Britse krant The Daily Mail dat ze hoe dan ook een 'no deal-Brexit' willen verhinderen. Greg Clark, David Gauke en Amber Rudd eisen dat May de Brexit uitstelt als er niet snel een doorbraak rond de Brexit-deal wordt bereikt.

May zou uitstel willen bij gebrek aan steun voor Brexit-deal

May zou sterk overwegen om de Brexit met twee maanden uit te stellen als zij geen steun krijgt voor haar deal.

Zondag werd bekend dat May de tweede stemming over haar EU-deal in het parlement heeft uitgesteld. Een nieuwe stemming over de deal met de Europese Unie werd woensdag verwacht, maar is nu uitgesteld tot uiterlijk 12 maart.

Als die deal niet wordt geaccepteerd door het parlement, zou May een uitstelverzoek willen indienen bij de EU.