De Britse centrale bank gaat geld beschikbaar stellen voor de Britse bankensector mochten ze een liquiditeitstekort hebben bij een Brexit zonder akkoord. Dat heeft het hoofd van de Bank of England Mark Carney dinsdag bekendgemaakt.

Om ervoor te zorgen dat de bankensector niet in een crisis belandt bij een 'no deal' mogen banken in maart en april wekelijks aankloppen voor geld bij de centrale bank, in plaats van maandelijks.

Carney benadrukte dinsdag wel dat hij nog geen signalen heeft ontvangen dat Britse banken in een crisis kunnen belanden bij een dergelijk scenario. Hij noemt het een "normaal onderdeel van het nemen van voorzorgsmaatregelen". Na de uitslag van het referendum in 2016 nam de Britse centrale bank al een gelijke stap.

Verder waarschuwde Carney voor de economische gevolgen van een 'no deal'-Brexit. "Als we in mei geen deal bereikt hebben en er is ook geen transitieperiode, dan garandeer ik jullie dat de economische groei verder terugvalt dan de voorspelling uit februari", zei de voorzitter van de centrale bank.

In november waarschuwde Bank of England al dat een dergelijk scenario zou leiden tot de ergste ineenstorting van de Britse economie sinds de Tweede Wereldoorlog.