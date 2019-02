De Britse oppositiepartij Labour is bereid een tweede Brexit-referendum te steunen als het parlement het alternatieve plan van de partij voor de Brexit woensdag zal afwijzen, blijkt uit een maandagavond gepubliceerde verklaring van de partij.

Leider Jeremy Corbyn wil hiermee voorkomen dat het land wordt gedwongen tot de "schadelijke" Brexit-deal van premier Theresa May.

Labour dient dinsdag een amendement in waarin vijf eisen voor hun steun voor de deal van May uiteen worden gezet. Daarnaast staat de partij achter een uitstel van de geplande uittreding uit de EU op 29 maart, om zo een 'no deal-Brexit' te voorkomen.

Dinsdag zal May het parlement toespreken over de huidige stand van zaken. Woensdag volgt er een debat in het Lagerhuis, met afsluitend een stemming over ingediende amendementen.

Het is niet duidelijk of Labour zelf met het amendement voor een tweede referendum zal komen als hun voorwaarden worden weggestemd. Ook is nog niet bekend wat precies in het amendement zal staan.

Kans op tweede referendum blijft klein

De kans blijft klein dat er een tweede referendum zal komen. Niet alle leden van Labour zijn voor een zogeheten 'People's Vote'. Ook heeft May al meerdere keren aangegeven dat dit referendum er hoe dan ook niet komt.

De partij van Corbyn staat onder druk en zag afgelopen week negen parlementariërs vertrekken. Acht van deze leden sloten zich aan bij een nieuwe groep: The Independent Group (TIG).

Labour heeft op dit moment nog 246 leden, de Conservatieve Partij van premier May heeft er 314.